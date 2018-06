Was soll das sein

Ostritz. Gegen ein neues Neonazi-Festival im ostsächsischen Ostritz Anfang November regt sich Widerstand. »Wir werden erneut ein breites Bündnis aus der Mitte der Gesellschaft schmieden, um den Neonazis etwas entgegenzusetzen«, sagte der Chef des Internationalen Begegnungszentrums im Kloster St. Marienthal, Michael Schlitt, am Freitag. Über das »Schild & Schwert«-Festival in Regie des Thüringer NPD-Chefs Thorsten Heise hatte die »Sächsische Zeitung« berichtet. Die Stadt bestätigte die Anmeldung. Am 20. April waren rund 1200 Rechtsextremisten aus ganz Deutschland und dem Ausland nach Ostritz gekommen. Die Stadt Ostritz stellte ein Friedensfest auf die Beine und setzte ein Zeichen gegen braune Umtriebe. Zum Fest kamen mehrere Tausend Menschen. dpa/nd