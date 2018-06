Im zweiten Quartal 2017 stieg die Zahl der Gewaltakte in Brandenburg wieder an

Maas: Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit beschämend

Mit parlamentarischen Anfragen erkundigt sich die Abgeordnete regelmäßig nach Übergriffen auf Flüchtlinge, Asylheime und Vertreter von Willkommensinitiativen. Aus der jüngsten Antwort von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) geht hervor, dass die Polizei für das erste Quartal des laufenden Jahres 19 Körperverletzungen registrierte, darunter acht gefährliche Körperverletzungen. Außerdem gab es neben anderen Straftaten noch 13 Beleidigungen, zwei Sachbeschädigungen und eine Bedrohung. Die Gesamtzahl der Delikte (55) bewegt sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Da waren 49 Straftaten gegen Geflüchtete, Asylheime und Flüchtlingshelfer registriert worden.

»In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden 26 Personen aus fremdenfeindlichen und rassistischen Motiven verletzt«, informiert die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige (LINKE). »Das ist unerträglich und zeigt, dass rassistisch motivierte Gewaltstraftaten nach wie vor keine Ausnahmefälle sind. Wir sind alle gefordert, immer wieder klarzumachen, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der rassistische Kommentare und Gewalt gegen Menschen anderer Herkunft keinen Platz haben.« Außerdem dürfe der Ermittlungsdruck bei Straftaten nicht nachlassen, sagt Johlige.

