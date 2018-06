Cottbus. Fünf Jahre nach dem Skandal um Misshandlungsvorwürfe in Jugendhilfeeinrichtungen im Land hat die Staatsanwaltschaft Cottbus alle Ermittlungsverfahren dazu abgeschlossen. Wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte, sei zuletzt noch ein Beschwerdeverfahren anhängig gewesen. Die meisten Verfahren waren mangels Tatverdachts eingestellt worden. Ein Gerichtsprozess wegen körperlicher Gewalt endete mit Freispruch, ein weiterer wurde gegen eine Geldzahlung eingestellt. Im Sommer 2013 war Heimerziehern des Betreibers Haasenburg vorgeworfen worden jugendliche Bewohner drangsaliert und gedemütigt zu haben. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!