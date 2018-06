Wiesbaden. Es gibt immer mehr Abfall in Deutschland, aber der Müll wird auch immer häufiger verwertet. Das Abfallaufkommen ist im Jahr 2016 auf insgesamt 411,5 Millionen Tonnen gestiegen. Dies teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Das waren 2,3 Prozent mehr als im Jahr davor. 80,7 Prozent aller Abfälle wurden »stofflich oder energetisch verwertet«, wie eine Destatis-Sprecherin sagte, also recycelt oder zur Energiegewinnung verbrannt. Nur ein geringer Anteil des Abfalls landete auf den Mülldeponien. Die Verwertungsquote ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich angestiegen. 2006 lag sie erst bei 74,3 Prozent. dpa/nd