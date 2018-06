Ramelow: Thüringen will mehr Projekte für Langzeitarbeitslose, doch der Bund ist am Zug

Wenig Verständnis für die Pläne haben die Arbeitgeberverbände. »Diese staatlichen Job-Subventionspläne sind eher das Problem als die Lösung«, teilte deren Bundesvereinigung mit. Ein fünfjähriger Lohnzuschuss bedeute eine völlige Umkehr der Arbeitsmarktpolitik. »Bisher war es so, dass wir die Menschen möglichst kurz im System behalten wollten. Jetzt geht es darum, die Leute möglichst lang von der Arbeitsverwaltung zu betreuen - der erste Arbeitsmarkt dagegen gerät fatalerweise völlig aus dem Blick«, erklärte ein Sprecher. epd/nd

Heils Pläne sehen auch finanzielle Unterstützungen für Weiterbildungen sowie ein begleitendes Coaching mindestens für das erste Jahr der Förderung vor. In Deutschland sind fast eine halbe Million Menschen länger als zwei Jahre arbeitslos. Rund eine Million Menschen beziehen bereits seit sechs Jahren ohne größere Unterbrechungen Sozialleistungen des Staates.

Je länger Suche nach Arbeit erfolglos bleibe, desto schwieriger werde der Weg in Arbeit, heißt es in dem Papier. Die lange Förderdauer von fünf Jahren wird damit begründet, dass die Praxis gezeigt habe, dass besonders arbeitsmarktferne Menschen oft erst ab einem Förderzeitraum von drei Jahren Erfolg hätten.

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Details für sein angekündigtes Gesetz für einen sozialen Arbeitsmarkt vorgelegt. Es ist eines der ambitioniertesten Projekte der Großen Koalition. Aus dem Eckpunktepapier geht hervor, dass damit insbesondere Langzeitarbeitslose in Jobs gebracht werden sollen, die sechs Jahre lang ohne längere Unterbrechung arbeitslos waren. Bis 2021 sollen rund 150 000 Menschen davon profitieren. Vier Milliarden Euro plant der Bund für das Gesetz ein. Kritik äußerte die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände.

