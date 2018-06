Was soll das sein

Prag. Tschechien schickt mehr Soldaten in Auslandseinsätze. Dafür stimmten am Freitag in Prag 140 Abgeordnete; dagegen waren 29 Parlamentarier der Kommunisten (KSCM) und der rechten Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD). Nach Afghanistan, Mali und Irak sollen 275 zusätzliche Soldaten entsandt werden. Insgesamt steigt die Zahl der im Ausland stationierten tschechischen Soldaten im nächsten Jahr auf knapp 1200. Die Gesamtkosten wurden mit jährlich umgerechnet 93 Millionen Euro angegeben. Tschechien müsse zeigen, dass es ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Verbündeter sei, sagte Außenminister Martin Stropnicky von der rechten, populistischen ANO-Partei. dpa/nd