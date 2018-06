Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Die Humboldt Big Band spielte neben einer Reihe weiterer musischer Künstler auf. Foto: nd

Am Franz-Mehring-Platz 1 ging es zum Pressefest des »nd« am Wochenende hoch her. Hüpfburg, Pfeffibrunnen, Lesungen, Softeis, Konzerte, Filme, Polittalk - und Zeit zum Kennenlernen von Zeitung und Leuten. Und für Neues aus dem Hause »nd«: Das Onlinemagazin »Supernova« soll Platz bieten für junge linke Themen; auf der Kooperationsplattform die-zukunft.eu können ab sofort Debatten über das Europa der Zukunft geführt werden.

Auch Traditionen wurden fortgeführt: Der Leserpreis ging an unsere Onlinechefin Katja Herzberg - für ihre Erfolge bei der gar nicht so leichten Aufgabe, unsere Zeitung in den Weiten des Internets sichtbarer zu machen. Wie jedes Jahr gab’s auch wieder die besten Leserbriefe zum Nachhören und Schmunzeln.

Ob Olivenöl aus Griechenland, Kaffee aus Ruanda oder Mate für Flüchtlingsprojekte - wer wollte, konnte zudem reichlich Solidarität zeigen. Ein großes Dankeschön gebührt auch unseren LeserInnen für die vielen Unterstützungsangebote angesichts der schwierigen Lage, in der sich der Zeitungsmarkt und damit auch das »nd« befinden! Und natürlich Danke für ein schönes ndLive 2018! grg