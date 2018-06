Probleme mit dem Fahrbahnbelag der Autobahnen gibt es nur in den ostdeutschen Bundesländern

Konkrete Maßnahmen hat die Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg zur Gestaltung von Mobilitätsstationen in den Gemeinden Burg, Calau und Vetschau vorgeschlagen. Da geht es unter anderem darum, wie die Themen Carsharing und Elektromobilität mit verschiedenen Verkehrsmitteln an den Standorten eingebunden werden können.

Um eine Gästecard einführen zu können, muss allerdings Brandenburgs Kommunalabgabengesetzes geändert werden. Dazu lauf auf Landesebene ein Abstimmungsprozess, hieß es in Lübben.

Im Fokus stehen Fachkräftesicherung, Klimaschutz, demografischer Wandel aber auch die Stärkung der Ernährungs- und Tourismuswirtschaft. Um hier voranzukommen, sollen die Stadt-Umland-Verbindungen verbessert, Lücken im Angebot geschlossen werden. Versorgungseinrichtungen, Arbeits- und Ausbildungsstätten will man bedarfsgerecht anbinden. Der öffentliche Nahverkehr soll attraktiver werden, den Schutz des Biosphärenreservates Spreewald aber einbeziehen.

Um die Mobilitätssituation in der Region zukunftsfest zu verbessern, sollen »bedarfsgerechte Maßnahmen« ergriffen werden, heißt es etwa beim Tourismusverband Spreewald. Dabei beziehe man Bürgermeister, Amtsdirektoren und Wirtschaftsvertreter ein.

In der vergangenen Woche ist im Landratsamt Dahme-Spreewald in Lübben nach zwei Jahren Zwischenbilanz bei einem Modellvorhaben zur regionalen Daseinsvorsorge gezogen worden. Unter seinem sperrigen Titel »Lebendige Regionen - Aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe: Mobilitätsmanagement Wirtschaftsraum Spreewald« suchen die rund 50 Akteure nach Ansätzen, um die Verkehrssituation unter besonderer Berücksichtigung des Schutzes der Naturlandschaft des Spreewalds zu verbessern. Dabei arbeiten die Landkreise Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße, die Stadt Cottbus, der Tourismusverband Spreewald, der Spreewaldverein, das Biosphärenreservat Spreewald sowie die Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald zusammen.

Bei der Markierung des Weges aus der Braunkohle hat die 2017 eigens gegründete Wirtschaftsregion Lausitz GmbH das Heft des Handelns in die Hand genommen. Unter ihrem Dach geht es auch um die Entwicklung vorhandener Potenziale - etwa im Spreewald.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Ab sofort weiden Schafe im Schlosspark und dienen so der Artenvielfalt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!