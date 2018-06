Foto: Erkner. Brandenburg setzt auf den Ausbau der S-Bahn-Verbindungen zwischen Berlin und dem Umland. »Wir werden dem wachsenden Verkehr Rechnung tragen«, sagte Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) am Samstag beim Besuch des S-Bahn-Werkes Erkner (Oder-Spree). »Deshalb ist die Verbindung nach Erkner auch Bestandteil des Projekts ›i2030‹. Es sollen Expressverbindungen der S-Bahn und Taktverdichtungen des Regionalexpresses geprüft werden.« Das zwischen Berlin, Brandenburg und der Bahn vereinbarte Konzept »i2030« sieht den Ausbau der Infrastruktur samt Beseitigung von Engpässen im S-Bahnnetz vor. Für Plan- und Prüfprozesse stellen beide Länder 2018 insgesamt sechs Millionen Euro bereit. Beim Jubiläumsfest »90 Jahre S-Bahn nach Erkner«, das an den Beginn des planmäßigen elektrischen S-Bahnbetriebs zwischen Erkner und Potsdam am 11. Juni 1928 erinnerte, bot sich den Besuchern ein Blick in die Bahngeschichte. dpa/nd Foto: dpa/Bernd Settnik