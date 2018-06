Was soll das sein

Bei einer Rangelei unter Jugendlichen und jungen Männern am U-Bahnhof Zoologischer Garten ist es zu antisemitischen Beleidigungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten drei 17- und ein 16-Jähriger in der Nacht zum Sonntag auf dem Bahnhof nach eigenen Angaben Musik über einen Lautsprecher abgespielt. Dann näherten sich drei junge Männer und sagten, sie fühlten sich durch die Musik beleidigt. Im weiteren Verlauf beleidigte das Trio die Jugendlichen antisemitisch, bedrohte sie und griff sie an. Anschließend flüchteten die Täter. Die Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen. Der Staatsschutz ermittelt. dpa/nd