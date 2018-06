Bei einer Massenschlägerei nach einem Kreisliga-Fußballspiel in Weißensee sind drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei sollen Fans der Heimmannschaft SV Blau-Gelb die Anhänger des Gastvereins SC Minerva 1893 während der Partie am Samstag zunächst rassistisch beschimpft haben. Nach Abpfiff sei es zu einer Massenschlägerei zwischen Spielern und Fans mit bis zu 60 Beteiligten gekommen. Drei Männer wurden leicht verletzt. dpa/nd

Ab sofort weiden Schafe im Schlosspark und dienen so der Artenvielfalt

