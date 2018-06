Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hat strengere Regeln für Shisha-Bars gefordert. »Wir müssen die Auflagen erhöhen, was Brandschutz, Arbeitsschutz und Jugendschutz angeht«, sagte er. Er forderte den Senat zum Handeln auf. Hikel will, dass Shisha-Bars in der Landesbauordnung als Sonderbauten gelistet werden. »Viele Betreiber haben da überhaupt kein Gefahrenbewusstsein«, sagte Hikel. »In einigen Bars wird die Kohle auf billigen Baumarkt-Grills in einem Hinterzimmer erhitzt - Brandschutz: Fehlanzeige.« dpa/nd