Potsdam. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke hat in einem Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mehr Personal für den Betrieb von Schleusen im Land Brandenburg gefordert. »Allein im Bundeshaushalt 2017 haben wir dafür entsprechend im parlamentarischen Verfahren mehr als 100 Personalstellen festgeschrieben. Setzen Sie diese ein«, heißt es in dem Brief. Seit 2014 hat der Bund vor allem an den Binnenwasserstraßen im Osten Brandenburgs die Schleusenzeiten verkürzt. Zierke, Sprecher der Landesgruppe Brandenburg in der Fraktion, forderte, der Bundesminister solle kurzfristig Personal für die Dahme-Wasserstraße, die Storkower Gewässer und die Spree-Oder-Wasserstraße zur Verfügung stellen. dpa/nd