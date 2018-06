Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Foto: dpa/Silas Stein

Die Unterschiede zwischen den Städten und Landkreisen sind enorm. Regionen mit niedrigen Diebstahlzahlen liegen verstärkt im Süden. Diebstahlhochburgen liegen im Osten.

Leipzig und Halle sind Spitze

In Leipzig wurden im vergangenen Jahr 1756 Fahrräder pro 100 000 Einwohner gestohlen. Es folgen Halle (Saale), Münster und Magdeburg. Nur 19 Fahrräder pro 100 000 Einwohner wurden im Landkreis Freyung-Grafenau gestohlen - Deutschlands sicherste Gegend für Fahrräder. Danach kommen der Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Landkreis Bayreuth.

Hausratversicherungsschutz

Die Hausratversicherung kann den Dieben zwar nicht das Handwerk legen, aber Betroffenen den Schaden ersetzen. In allen Verträgen sind Räder geschützt, wenn sie in der Wohnung oder im abgeschlossenen Fahrradkeller stehen.

Der Schutz außerhalb der Wohnung muss oft gesondert vereinbart werden. »Radfahrer sollten den Außer-Haus-Schutz auf die Nachtstunden ausdehnen. Das ist nicht bei allen Tarifen der Fall«, empfiehlt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH.

25 Großstädte im Vergleich

Fahrräder sind ein teurer Posten in der Hausratversicherung. Der Komplettschutz für Räder im Wert von 2000 Euro macht die Tarife 25 bis 82 Euro teurer, wie eine Auswertung von Verivox für eine 80 Quadratmeter große Wohnung in 25 deutschen Großstädten zeigt.

In Städten mit mehr Fahrraddiebstählen, ist der Versicherungsschutz tendenziell teurer. Da Versicherungen für Kalkulationen auf längerfristige Zahlen zurückgreifen und unterschiedliche Zuschläge für Fahrräder berechnen, ist der Versicherungsschutz in Leipzig nicht automatisch am teuersten. Verivox/nd