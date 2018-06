PIN nie mit der girocard zusammen aufbewahren. Am Automaten PIN-Eingabe immer verdecken.

Wertsachen am Körper in verschiedenen verschlossenen Innentaschen.

Taschendiebstahl läuft oft nach der gleichen Masche ab: Durch Anrempeln oder Bekleckern lenkt ein Täter das Opfer ab, der Zweite stiehlt die Beute und gibt sie an einen Dritten, der verschwindet. Die Opfer bemerken den Verlust oftmals erst spät. Wie schützt man Geld und die Zahlungskarten? Tipps von kartensicherheit.de:

