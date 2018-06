Für Patienten sind Angaben über die Fachkenntnis des Arztes und Erfahrungen mit der eigenen Krankheit besonders wichtig (94 Prozent). Zudem wünschen sie sich Informationen zur Hygiene in der Praxis (90 Prozent) sowie über Zusatzleistungen und Vorsorgeuntersuchungen (84 Prozent). Agenturen/nd

Mehr als die Hälfte der Deutschen wünscht sich vor einem Arztbesuch mehr unabhängige Informationen über die Praxis. Jeder Vierte (27 Prozent) befürchtet sogar, aufgrund fehlender Informationen nicht den richtigen Haus- und Facharzt zu finden, wie die Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh mitteilte. Die Krankenkassen verfügten größtenteils über die nötigen Daten für ein mögliches Arztsuchportal. Doch seien sie nicht gezwungen, diese Informationen zu veröffentlichen, kritisierte die Stiftung und forderte mehr Transparenz.

