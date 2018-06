Die eigentlich für Montag vorgesehenen Gespräche zur Nachfolge des CDU-Fraktionschefs im Abgeordnetenhaus, Florian Graf, sind vertagt worden. Die Runde mit der Landesvorsitzenden Monika Grütters, dem früheren Sozialsenator Mario Czaja und dem Innenexperten Burkard Dregger sei aus Termingründen auf Dienstag verschoben worden, sagte CDU-Generalsekretär Stefan Evers. Graf hatte am vergangenen Donnerstag überraschend seinen Rückzug angekündigt. Einflussreiche Kreisvorsitzende hatten sich laut Medienberichten auf eine Unterstützung von Czaja als neuen Fraktionsvorsitzenden verständigt. Als weitere mögliche Kandidaten gelten Dregger und Evers. Die Neuwahl ist für den 12. Juni vorgesehen. Graf wird Geschäftsführer beim Wirtschaftsrat der CDU im Landesverband Berlin-Brandenburg. In einem Brief von Czaja an die Fraktion, über den der »Tagesspiegel« berichtet, macht dieser deutlich, dass er für den Vorsitz kandidieren möchte. Die personelle Neuaufstellung sei allerdings keine Festlegung auf eine Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahl 2021. dpa/nd