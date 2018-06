Was soll das sein

Die Elektroflotte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erhält demnächst großen Zuwachs. In seiner Sitzung diesen Montag hat der Aufsichtsrat den Zuschlag für die Beschaffung von 30 Stadtbussen erteilt. Die Eindecker werden im Gegensatz zu den fünf Testbussen auf der Linie 204 nicht an den Endhaltestellen, sondern über Nacht im Betriebshof aufgeladen. Welcher Hersteller liefern wird, kann die BVG erst nach Ablauf der zehntägigen Einspruchsfrist bekannt geben. »Berlin steht vor einem historischen Wandel im Nahverkehr«, sagt Wirtschaftssenatorin und BVG-Aufsichtsratsvorsitzende Ramona Pop (Grüne). »Berlin und die Verkehrsbetriebe arbeiten weiterhin gemeinsam mit Hochdruck daran, die Busflotte auf den zukunftsweisenden und umweltfreundlichen E-Antrieb umzustellen. Der erste Zuschlag heute ist dafür ein Meilenstein«, so Pop. nic