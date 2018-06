Frankfurt (Oder). Eine deutsch-polnische Polizeistreife hat auf der von Frankfurt (Oder) nach Berlin führenden Autobahn 12 die Einschleusung von zwei tadschikischen Staatsangehörigen verhindert. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, kontrollierten die Beamten am Montagabend an der Grenze einen in Polen zugelassenen Transporter. Zwei mitreisende 23-jährige Tadschiken konnten zwar Reisepässe vorlegen, die Visa waren jedoch abgelaufen. Gegen sie wird jetzt wegen versuchter unerlaubter Einreise ermittelt. Der polnische Fahrer gab an, seine Passagiere über eine Mitfahrzentrale kennengelernt zu haben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Einschleusens von Ausländern. dpa/nd