Groß Schönebeck. Groß Schönebeck in der Schorfheide bewirbt sich um den Europäischen Dorferneuerungspreis. Am kommenden Donnerstag schaut sich eine internationale Jury in dem Ort um, teilte das brandenburgische Agrarministerium am Dienstag mit. Beworben haben sich 23 Kommunen aus neun verschiedenen EU-Staaten. dpa/nd