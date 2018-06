Knochenjob für wenig Geld: Immer weniger Menschen wollen in der Physiotherapie arbeiten. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Der Himmel ist bewölkt und es ist kühl, als sich am Dienstagmorgen weit über 100 Therapeut*innen mit Fahrrädern von der Glienicker Brücke in Potsdam auf den Weg nach Berlin machen. Mit dabei sind auch die Physiotherapeutinnen Stephanie Wheeldon und Kristin Seidel. Die Berlinerinnen schließen sich der Protestaktion »Therapeuten am Limit« ihres Frankfurter Kollegen Heiko Schneider an. Der fuhr mit dem Fahrrad von Frankfurt am Main zum Bundesgesundheitsministerium nach Berlin, um auf die prekären Arbeitsbedingungen in seinem Berufsfeld aufmerksam zu machen. Wheeldon und Seidel begleiten ihn auf seiner letzten Etappe.

Berlin ist eins von acht Bundesländern, in dem im Bereich Physiotherapie Fachkräftemangel herrscht. Das belegt eine Analyse der Bundesagentur für Arbeit von 2017. Kaum verwunderlich, wenn man sich die Arbeitsbedingungen anschaut: Laut Entgeltatlas liegt das Gehalt für Vollzeit beschäftigte Physiotherapeut*innen mit »Spez...