Ein ganzer Tag ohne Forderungen, Verurteilungen und Verbote. So stellt sich das Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU künftig vor. Der Themenkannibalismus der CDU heizt auf seinen Höhepunkt zu. Zu verlangen, einen Tag in der Woche sollten PolitikerInnen frei haben, so was trauen wir den Grünen zu, aber doch nicht den Konservativen. Wir sehen Horst Seehofer, wie er nervös im Haus in Gerolfing auf und ab läuft. Gerade noch irgendwas ausweiten, umbauen, abbauen und zensieren wollen und dann ist Wochenende, keine Interviewanfrage der »BamS« und man ist in den Hobbykeller zur Eisenbahn verbannt. Für die Medienlandschaft gilt: Einmal in der Woche sind wir alle »Focus« und bei Anne Will streiten sich Carmen Geiss, Jonathan Meese und Henryk M. Broder über die Frage »Frieden in Nahost - Scheitern als Chance«. Ein charmantes Argument für Günthers Vorschlag: Einmal in der Woche keinen AfD-Müll entsorgen. cod