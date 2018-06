Hamburg. Mit dem Hamburger Sprachmittlerpool startet jetzt ein neues Angebot für die ambulante Gesundheitsversorgung in der Hansestadt. Ein entsprechendes Modellprojekt hat der Verein »Segemi Seelische Gesundheit - Mi-gration und Flucht« zusammen mit Lebenshilfe und Ärztekammer Hamburg konzipiert. Es läuft zunächst für ein Jahr. Das Modellprojekt unterstützt die Förderung von Menschen mit Behinderungen, die nicht ausreichend Deutsch sprechen. Der Verein kann im Augenblick Sprachmittler für 28 Sprachen anbieten. nd

Eine der wenigen Selbsthilfegruppen für Menschen mit Kleptomanie trifft sich regelmäßig in Augsburg

