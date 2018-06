Was soll das sein

Potsdam. Der wegen Betrugs verurteilte Ex-Landtagsabgeordnete Peer Jürgens (LINKE) verfolgt seine Klage auf Weiterbeschäftigung in der Linksfraktion hartnäckig weiter. Ein erster Gütetermin beim Arbeitsgericht habe keinen Vergleich gebracht, sagte ein Fraktionssprecher am Mittwoch auf Anfrage. Daher werde es zu einer Verhandlung über die Klage von Jürgens auf Weiterbeschäftigung kommen. Der 37-Jährige war im Oktober vom Landgericht Potsdam zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden, weil er den Landtag mit falschen Angaben zu seinen Wohnsitzen um Fahrtkosten- und Mietzuschüsse in Höhe von knapp 87 000 Euro betrogen hatte. Daraufhin hatte die Linksfraktion dem nach der Landtagswahl 2014 als Bildungsreferent tätigen Jürgens Ende Februar gekündigt. dpa/nd