In Mitte hat ein 63-Jähriger Touristinnen antisemitisch beleidigt. Der Mann beschimpfte am Montag zunächst eine amerikanische Staatsangehörige, die an der Rathausstraße Ecke Poststraße fotografierte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Dienstagnachmittag wurden die Beamten gerufen, nachdem derselbe Mann eine 18-Jährige im Nikolaiviertel antisemitisch beleidigt hatte. Sie trug laut Polizei ein Kopftuch und nahm mit ihrer Schulklasse an einer Führung teil. Als die Stadtführerin versuchte, den Mann zu beruhigen, beschimpfte er auch diese und spuckte ihr ins Gesicht. Der Pöbler wurde vorübergehend festgenommen. Jetzt ermittelt der Staatsschutz. dpa/nd