Seit Jahren kämpft ver.di für bessere Arbeitsbedingungen bei Amazon. Foto: Björn Kietzmann

Ver.di geht gestärkt aus den Betriebsratswahlen beim Online-Giganten Amazon hervor. An acht Warenzentren wurden zwischen Anfang März und Ende Mai Arbeitnehmervertretungen gewählt. Überall gelang es den Gewerkschafts- oder gewerkschaftsnahen Listen, ihr Ergebnis gegenüber 2014 zu verbessern oder zumindest zu halten. Die für den Konzern zuständige ver.di-Sekretärin Lena Widmann sprach von einem »unfassbar guten« Ergebnis. »Das gibt uns die nötige Kraft, in den nächsten Jahren dringende Themen wie Sonntagsarbeit oder Extraschichten anzugehen«, so Widmann gegenüber dem »nd«.

Die Gewerkschaft, die sich seit nunmehr fünf Jahren im Tarifstreit mit Amazon befindet, hatte offenbar selber nicht mit einem solchen Erfolg gerechnet. Zwar gibt es inzwischen an fast allen Warenzentren Arbeitnehmervertretungen. Am gerade eröffneten Standort in Dortmund wird Ende Juli gewählt. Doch von mehrheitlich gewerkschaftsdominierten Gremien, wie sie etwa in...