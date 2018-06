Potsdam. Schneller als erlaubt war ein 21-jähriger Autofahrer in Berlin und Brandenburg unterwegs. Zivilfahndern fiel der Wagen in der Nacht zu Donnerstag gegen 3.15 Uhr auf der Avus in Berlin auf, als er sie mit mehr als 152 Kilometern pro Stunde passierte. Zulässig ist dort maximal Tempo 80, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten zeichneten die rasante Fahrt per Video auf. In Höhe der Ausfahrt Spanische Allee registrierten sie 173 Kilometer pro Stunde. Dort sind maximal 100 erlaubt. Kurz hinter der Anschlussstelle Kleinmachnow in Brandenburg, wo Tempo 120 gilt, zeigte das Gerät dann satte 204 Kilometer pro Stunde an. In Potsdams Schiffbauergasse konnten die Polizisten den Raser schließlich stoppen. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 3000 Euro, zwei Strafpunkten und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. dpa/nd