Brandenburg/Havel. In Brandenburg/Havel erfolgte am Donnerstag die feierliche Schlüsselübergabe im neu bezogenen Verwaltungsgebäude der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA), Stichwort: Riester-Rente. Der restaurierte und zum Teil neu errichtete Gebäudekomplex in den ehemaligen Brennabor-Werken beherberge auf rund 20 000 Quadratmetern Nutzfläche zukünftig die Arbeitsplätze von über 900 Beschäftigten, teilte die ZfA mit, die eine Verwaltungseinheit der Deutschen Rentenversicherung ist. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nannte die Schlüsselübergabe »ein wichtiges Signal«. Ostdeutschland sei noch viel zu selten Standort von Bundesbehörden. »Das muss anders werden.« Woidke bemerkte auch, wenn die Ostrente erst 2025 voll aufs Westniveau angehoben sein soll, so sei dies zu spät. nd