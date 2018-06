CSU legt Kabinettsbeschluss zu Verschärfungen in der Asylpolitik vor / Bundesinnenminister Horst Seehofer will Georgien als »sicher« erklären

Seehofer steht wie kein anderer Spitzenpolitiker in Deutschland für eine Politik der Ausgrenzung von Flüchtlingen. In seiner Amtszeit als Innenminister ist zu befürchten, dass er die Asylpolitik noch einmal um Jahre zurückwerfen wird. Das ist alles andere als verantwortungsvoll.

Wie sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in der Debatte über den Familiennachzug für Flüchtlinge als derjenige hinstellt, dem ein »verantwortungsvoller Kompromiss« gelungen sei, der sorgsam abgewogen habe zwischen Schutzinteressen der Betroffenen und der Aufnahmefähigkeit Deutschlands, das befremdet doch sehr. War Seehofer nicht derjenige, der sich vor zwei Jahren vehement dafür starkgemacht hatte, den Familiennachzug für subsidiär Geschützte auszusetzen? Auch die nun vorgesehene Neuregelung wird in weitaus mehr Fällen eine Zusammenführung verhindern als zulassen. Nur etwa jedes 60. Familienmitglied wird monatlich ausgewählt, nach Deutschland zu reisen.

