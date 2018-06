Alexa Malk und Kralinski plus Internetseite auf dem Bildschirm Foto: Scholz & Friends

Auf dem Tisch steht Alexa, ein Gerät des Amazon-Konzerns. Mit den nötigen Zusatztechnologien kann Alexa auf Sprachanweisungen der Nutzer hin beispielsweise das Licht einschalten, die Heizung abstellen sowie im Internet Dinge bestellen oder Auskünfte heraussuchen - nebenbei hört Alexa die Umgebung ab.

»Alexa, was ist Brandenburg?«, fragt Staatssekretär Thomas Kralinski (SPD) am Donnerstag. »Brandenburg ist ein Land im Nordosten der Bundesrepublik Deutschland ...«, liest das Gerät aus einem Eintrag des Onlinelexikons »Wikipedia« vor. »Alexa, was ist schön in Brandenburg?«, will der Staatssekretär dann wissen. »Das weiß ich leider nicht«, bedauert die künstliche Intelligenz.

So geht das doch nicht. Da muss das Land Brandenburg handeln. Es hat Alexandra »Alexa« Malk gefunden - eine Frau aus Fleisch und Blut, die über die schönen Ecken ihrer Heimat Bescheid weiß und gern davon schwärmt. 27 Jahre ist sie alt und Leiterin der Sparkassenfiliale in Kolkwitz bei Cottbus. Auf der am Donnerstag freigeschalteten Internetseite es-kann-so-einfach-sein.de ist sie nun auch das Gesicht der neuen Werbekampagne des Bundeslandes. In vielen kleinen Filmsequenzen präsentiert die junge Frau Ausflugstipps (Förderbrücke F 60 im Besucherbergwerk bei Klettwitz, Atombunker Harnekop, Beelitzer Baumwipfelpfad, Olympisches Dorf in Elstal), und sie informiert, was man über Jobs, Kitas oder Bauvorschriften und andere Dinge wissen sollte, wenn man in Brandenburg leben und arbeiten oder auch studieren möchte. Mit einer gehörigen Portion Humor spielt sie ein Panflötenkonzert mit Beelitzer Spargel, macht Komplimente (»Du bist so süß wie die Heidelbeeren aus dem Havelland«) oder erzählt Witze wie diesen: »Wie viele Brandenburger braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Nur einen - es kann so einfach sein.«

Als der neue Werbeslogan »Brandenburg. Es kann so einfach sein« durchsickerte, hagelte es Spott. Scherzkekse zeigten zu diesem Text beispielsweise Bilder des neuen Hauptstadtflughafens BER in Schönefeld, der einfach nicht fertig wird.

Die Agentur Scholz & Friends, die sich die Kampagne ausgedacht hat, ließ aber dennoch nicht von ihren Ideen ab und legt immer weiter nach. 500 Plakate mit Motiven, die viel Wald und Wasser zeigen, hängen bereits in der Hauptstadtregion, und am Montag verteilte Staatssekretär Kralinski bei einer Marketingaktion in Guerilla-Manier am Brandenburger Tor in Berlin Obstbaumsetzlinge an Touristen. Dabei hat er einen jungen Mann aus Rostock kennengelernt, der Lehrer werden möchte - vielleicht in Brandenburg. Dort wäre er jedenfalls willkommen. Das Land sucht in den kommenden Jahren tausende Pädagogen. Einen hätte es dann also schon einmal, schmunzelt Stefan Wagner, Geschäftsführer von Scholz & Friends.

Alexandra Malk haben seine Kollegen via Internet gefunden. Sie ist keine ausgebildete Schauspielerin, beweist aber darstellerisches Talent. »Ich liebe Brandenburg. Deshalb ist es für mich nicht schwer, das zu verkörpern«, sagt sie. Ihre Freundinnen wissen noch nicht, was sie da neben ihrer eigentlichen Arbeit gemacht hat. Das hat sie bis jetzt geheim gehalten. Bei ihren Chefs in der Kreissparkasse Spree-Neiße musste sie natürlich um Erlaubnis fragen. Die finden das gut, weil die Imagekampagne auch der Bank nutzen wird. In der Kolkwitzer Filiale sind fünf Mitarbeiter tätig. Auch Leiterin Alexa steht manchmal am Schalter und zahlt Bargeld aus. Man könne gern vorbeikommen und ein Konto bei ihr eröffnen, erklärt sie fröhlich. Seite 11

www.es-kann-so-einfach-sein.de