Dieser Dünnschnitt eines 245 Millionen Jahre alten Reptilienknochens zeigt im polarisierten Licht Defekte ähnlich denen bei einer Tuberkuloseinfektion. Das Team um Dawid Surmik von der Schlesischen Universität Sosnowiec (Polen) stellt die Untersuchungsergebnisse im englischen Fachblatt »Royal Society Open Science« (DOI: 10.1098/rsos.180225) vor. Nach Angaben der Forscher zeigen die Rippen des fossilen Meeresbewohners ebenfalls Zeichen einer Lungenentzündung, wie sie sich heute bei Menschen finden, die an Tuberkulose erkrankt sind. Damit scheint die Infektionskrankheit weit älter zu sein als bisher angenommen. StS

