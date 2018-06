Auf dem Pluto haben Forscher überraschend Dünen entdeckt, die wahrscheinlich aus gefrorenem Methan bestehen. Trotz der sehr dünnen Atmosphäre des Zwergplaneten habe der Wind am Rande einer Eisebene offenbar Methankörnchen zu Dünen aufgeschüttet, legte ein internationales Forscherteam im Fachblatt »Science« (Bd. 360, S. 992) dar. Dies sei auf Fotos zu erkennen, welche die NASA-Raumsonde »New Horizons« 2015 im Vorbeiflug vom Pluto gemacht hatte. In der dünnen Atmosphäre Plutos hatte man dergleichen nicht erwartet. Doch offenbar reicht bei der geringen Schwerkraft auch schwacher Wind dafür aus. AFP/nd

