Susanna Kirschnick (rechts) mit einer Kundin in ihrem Fotolabor in der Muskauer Straße Foto: nd/Ulli Winkler

Konzentriert sitzt Susanna Kirschnick vor einem großformatigen Bild in ihrem Atelier. Mit einem feinen Pinsel trägt sie vorsichtig die Retuschierfarbe auf das überdimensionierte Foto auf. Hier im Keller des Vorderhauses und in der an angeschlossenen Erdgeschossetage des Hinterhauses der Muskauer Straße 24 in Kreuzberg betreibt sie das »gOlab«, eine der letzten Farbdunkelkammern dieser Größe weltweit, in die man sich einmieten kann. Seit fast 20 Jahren arbeitet Kirschnick hier an Farbfotos für namhafte Größen der Kunstszene. KünstlerInnen aus der ganzen Welt kommen in ihr Labor, um analoge Fotografien zu entwickeln oder zu bearbeiten. »Es ist eines der Letzten, die es in dieser Form noch gibt«, sagt sie. »In London oder Tokyo kann man das noch machen, aber dort kann man nur noch kleine Formate arbeiten, weil die Flächen auch schon gentrifiziert worden sind.« Die Liste ihrer nationalen und internationalen KundInnen ist lang. Fotos mit ei...