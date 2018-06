Ein 20-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag in Pankow aus einer achtköpfigen Gruppe heraus fremdenfeindlich beleidigt und dann geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, trafen das Opfer, der mit fünf Bekannten unterwegs war, und die Gruppe des Angreifers in der Wiltbergstraße aufeinander. Nach dem Angriff konnte der 20-Jährige fliehen und sich vor der Gruppe verstecken, bis die alarmierte Polizei eintraf. Die Tatverdächtigen hatten sich inzwischen aus dem Staub gemacht. Das Opfer habe deutlich unter dem Eindruck des Geschehenes gestanden und über Schmerzen an Hals und Nacken geklagt, hieß es. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. epd/nd