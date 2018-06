Eine Busfahrerin der Berliner Verkehrsbetriebe soll im Märkischen Viertel eine mit einem muslimischen Tschador bekleidete Frau beleidigt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stieg am Freitagnachmittag eine mit dem großen Umhang für Kopf und Körper bekleidete 27-Jährige mit einer Zeugin in Reinickendorf den Bus. Dabei soll die Busfahrerin auch den Hitlergruß gezeigt und einen Zweifingerbart angedeutet haben. Vor Eintreffen der Polizei sei der Bus weitergefahren. Die Ermittlungen unter anderem wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen dauern an, hieß es. epd/nd