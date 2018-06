Nach rund zwei Jahren Schließung will das gläserne Victoriahaus im Botanischen Garten Berlin am 16. Juni wieder öffnen. Dann wird auch die Hauptattraktion des historischen Gewächshauses - Riesenseerose »Victoria« - wieder zu sehen sein, teilte der Botanische Garten mit. Die üppige Wasserpflanze ist Namensgeberin des Glashauses, das für rund zehn Millionen Euro saniert wurde. dpa/nd

