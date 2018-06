Wer eine leitende Position innehat, sollte auch bestens mit seinem Team kommunizieren können. Dabei ist es gut zu wissen, wie man ein strukturiertes Personalgespräch führt und seine Botschaft so platziert, dass sie auch optimal von seinem Gegenüber umgesetzt werden kann.

Die ebam Akademie in Berlin bietet einen Kurzlehrgang »Gesprächsführung im Personalwesen« an, der sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Führungsverantwortung wendet bzw. an solche, die sich gezielt auf die Übernahme von Führungsaufgaben vorbereiten möchten.

Das Seminar hilft, Mitarbeitergespräche zielbezogen und mitarbeiterorientiert zu führen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren in diesem Kurzlehrgang, wie Mitarbeitergespräche strukturiert vorbereitet und mit einer verbindlichen Vereinbarung beendet werden. Zahlreiche Gruppenarbeiten und Rollenübungen bieten eine individuelle Rückmeldung zum Gesprächsverhalten.

Der nächste Kurzlehrgang startet am 19. Juli 2018 in Berlin. Information und Anmeldung unter www.ebam. de/kurse/17675-gespr-chsf-hrung-im-personalwesen-kurzlehrgang-berlin-gepe/ 2018-07-19/ nd