Mehr als 20 Sympathisanten der Hausbesetzerszene haben am Montag dem SPD-Landesverband einen Besuch abgestattet. In der Parteizentrale im Kurt-Schumacher-Haus in Wedding überreichten die Aktivisten die Forderung, dass alle 56 Besetzer, die an Pfingsten ein Haus in der Bornsdorfer Straße besetzt hatten, straffrei ausgehen sollen. »In einer Stadt mit 50 000 Wohnungslosen und gleichzeitigem Leerstand sind Besetzungen eine legitime Möglichkeit, Menschen das ›Recht auf Wohnen‹ zu ermöglichen«, erklärte Kim Schmitz für die Gruppe »Besetzen«. mkr