Wer Angehöriger ist, wurde in Paragraf 15 der Abgabenordnung festgelegt: Dazu zählen beispielsweise Ehegatten, Lebenspartner oder Geschwister. Steuerfrei ist das Geld auch für jene, die sich um den Bedürftigen aus »moralisch-sittlicher Verpflichtung« kümmern, weil sie ihm sehr nahe stehen. Das können beispielsweise enge Freunde sein.

Das Geld kann der Pflegebedürftige nach eigenem Ermessen einsetzen. Reicht er einen Teil oder die Gesamtsumme an eine Person weiter, die ihn unterstützt, hängt deren Steuerpflicht zunächst vom Verwandtschaftsgrad ab: Handelt es sich um einen Angehörigen, gilt auch für ihn die Steuerfreiheit.

Um es gleich vorweg zu sagen: Das Pflegegeld ist für den Pflegebedürftigen immer steuerfrei. Geregelt ist das in Paragraf 3 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes.

In den meisten Fällen werden Pflegebedürftige von ihren Familienangehörigen unterstützt. Wird das Pflegegeld an sie weitergereicht, ist es steuerfrei.

Neuer Ratgeber vom Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP)

