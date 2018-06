Gransee. Ein 23-Jähriger ist bei Gransee (Oberhavel) mit seinem Pkw von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Das Auto soll sich am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr auf einem Bahnübergang mit Halbschranken befunden haben, teilte die Polizei mit. »Aus den Unfallspuren ist zu schließen, dass der Mann den Bahnübergang bei Rotlicht und geschlossenen Schranken befahren hat«, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Der Pkw wurde bei dem Zusammenstoß etwa 800 Meter mitgeschleift und komplett zerstört. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der im Wrack eingeklemmte Autofahrer, der allein unterwegs war, bereits tot. Der 54-jährige Lokführer stand unter Schock, Notfallseelsorger wurden zum Unfallort gerufen. Der Zug, der vom Rangierbahnhof in Seddin (Potsdam-Mittelmark) aus in Richtung Rostock fuhr, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Montagmorgen war ein Gleis des zweigleisigen Streckenabschnitts wieder frei. Der Personenverkehr lief der Deutschen Bahn zufolge ohne Einschränkungen. dpa/nd