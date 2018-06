Der britische Musiker Ed Sheeran füllt in Deutschland derzeit Flugplätze. Eigentlich. Denn auf dem Flugplatz in Essen, wo er am 22. Juli vor 85 000 Fans auftreten sollte, wurden Feldlerchen entdeckt. Um deren Brut nicht zu gefährden, soll Ed Sheeran nun auf einem Parkplatz in Düsseldorf auftreten. Eigentlich. Denn auf dem Parkplatz wurden Bäume entdeckt. Während manche von ihnen in Plastik eingepackt wurden, um Feldlerchen fernzuhalten (die brüten zwar auf dem Boden, aber sicher ist sicher), sollen über 100 Bäume für das Konzert abgeholzt werden, was erneut zu Streit geführt hat. Da versäumt wurde, vor Jahren andere Plätze mit Plastik abzudecken, damit dort keine Bäume wachsen, kann es schwierig werden, wenn auch das Konzert in Düsseldorf am Mittwoch nicht genehmigt wird. Sheeran hat sich wiederholt zu dem Vorgang geäußert. Er sagte: »I’ll owe it all to you, oh, my little bird, whoa oh oh oh whoaa.« Zumindest 85 000 Fans entdeckten in den Zeilen einen tieferen Sinn. rst