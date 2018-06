Berlins neue Polizeipräsidentin Barbara Slowik wird am Mittwoch, dem 13. Juni, offiziell in ihr neues Amt eingeführt. Das teilte die Senatsinnenverwaltung am Montag mit. Die Amtseinführung wird Innensenator Andreas Geisel (SPD) vornehmen. Slowik, die 52 Jahre alt ist, war am 10. April zur Polizeipräsidentin ernannt worden. Zuvor war die Juristin Referatsleiterin im Bundesinnenministerium. Sie folgte dem früheren Polizeipräsidenten Klaus Kandt, der Ende Februar entlassen wurde. dpa/nd