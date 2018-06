Potsdam. Trotz eines Brandes am Rande der Baustelle für die umstrittenen Rekonstruktion Garnisonkirchturms ist der beschädigte »Treffpunkt Nagelkreuz« weiter nutzbar. Der Sachschaden, der bei dem Feuer am Sonntag an dem weitgehend aus Holz gestalteten kleinen offenen Raum entstanden war, sei wegen der schnellen Reaktion gering, sagte Stiftungsvorstand Peter Leinemann am Dienstag. Es müssten nur einige Holzelemente erneuert werden. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Ein politischer Hintergrund der Tat könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. »Die Ermittlungen laufen« sagte eine Polizeisprecherin. epd/nd