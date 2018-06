Rathenow. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 im Havelland ist am Montag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich zwischen den Abzweigen Landin und Görne, als der Mann mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal einen Holzlaster rammte, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer starb am Unfallort. Ein nachfolgendes Auto wurde durch Trümmerteile beschädigt. Die B 188 war zeitweise voll gesperrt. dpa/nd

Omar Alkhouja floh einen Monat vor seinem Abschluss aus Syrien, jetzt will er in Frankfurt (Oder) studieren

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!