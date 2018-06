Potsdam. Mit dem Verdienstorden des Landes ehrt Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den langjährigen Direktor der Stiftung brandenburgische Gedenkstätten, Günter Morsch, und die ehemalige Stasi-Beauftragte Ulrike Poppe. Die Auszeichnungen werden an diesem Mittwoch in der Staatskanzlei verliehen. Morsch ging Mai mit 65 Jahren in den Ruhestand. Mit großem persönlichen Einsatz habe er die Gedenkstätte Sachsenhausen, die Stiftung und auch über Brandenburg hinaus die Erinnerungskultur geprägt, heißt es. Die Regierung zeichnet in diesem Jahr 18 Bürger mit dem Verdienstorden aus, darunter auch die Kanutin Katrin Werner-Augustin, die bei vier Olympischen Spielen sechs Medaillen gewann. dpa/nd