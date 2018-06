Riverside. Ein Kinderarzt tut seinen kleinen Patienten keinen Gefallen, wenn er den Spritzen-Pieks vorher mitfühlend ankündigt: Einer US-Studie zufolge empfinden Kinder Schmerzen nämlich als stärker, wenn sie damit rechnen, dass etwas wehtun wird. Von Erwachsenen ist dies bereits bekannt. Forscher der University of California in Riverside untersuchten den Zusammenhang nun erstmals bei Kindern und veröffentlichten die Ergebnisse im Journal »Psychosomatic Medicine«. Auch deutsche Kinderärzte überrascht das Ergebnis nicht. Generell sollten Kinder möglichst schmerzfrei behandelt werden. Dabei können sehr wirksame Pflaster-Lokalanästhetika helfen. dpa/nd

