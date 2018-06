Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will den Beitrag zur Pflegeversicherung 2019 um 0,3 Prozentpunkte erhöhen. Spahn begründete dies am Mittwoch mit einem Defizit in der Pflegeversicherung in Höhe von drei Milliarden Euro. Die Ausgaben für Pflege hätten sich »stärker entwickelt als gedacht«. Deswegen gebe es einen »zusätzlichen Finanzbedarf von 0,3 Beitragssatzpunkten« ab 2019. Bislang hatte Spahn von einer möglichen Steigerung von 0,2 Prozentpunkten gesprochen. Der Beitrag war zuletzt Anfang 2017 um 0,2 Punkte auf 2,55 Prozent angehoben worden, für Kinderlose auf 2,8 Prozent. AFP/nd