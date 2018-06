Der Berufsverkehr ist verkapptes Teambuilding. Kaum woanders lässt sich die Interaktion verschiedener Charaktere besser studieren, zumindest wenn nicht alles so glatt läuft wie geplant. Und dafür ist in Berlin gesorgt. Der Plot: Die Tür im Bus schließt nicht. »Sie müssen weiter reinrücken wegen der Lichtschranke«, ruft die erste Person. »Sie müssen weiter rein«, kräht eine weitere Person schriller. Tür schließt immer noch nicht. Einsatz der Busfahrerin: »Drehen Sie mal den Knopf über der Tür.« Tür bewegt sich, schließt trotzdem nicht. »Machensenochmal«, kräht es wieder. »Ich muss zur Arbeit«, brüllt jemand entnervt. Busfahrerin freundlich: »Ich hatte auch noch keine Pause.« Motor aus. Motor an. Tür schließt. Gemeinschaftliches Erfolgserlebnis. »Soll ich den Knopf über der Tür wieder drehen?«, flötet eine Person zur Busfahrerin am nächsten Halt. Funktioniert. Zufriedene Gesichter trotz ewiger Verspätung. Aber jeden Morgen ist das doch etwas belastend. nic