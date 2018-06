Der Beirat des geplanten Instituts für Islamische Theologie an der Humboldt-Universität sorgt weiter für Streit. Laut einem Zeitungsbericht hat der Akademische Senat (AS) der Hochschule am Dienstagabend der Institutsgründung zugestimmt. Große Vorbehalte gegen die Besetzung des Institut-Beirates mit ausschließlich konservativen Islamverbänden kamen jedoch aus der Studentenschaft, die komplett dagegen stimmte, berichtet der »Tagesspiegel«. Die Entscheidung im Akademischen Senat fiel dem Bericht zufolge mit elf Ja- sowie fünf Nein-Stimmen aus. Drei Mitglieder enthielten sich. Das Kuratorium werde sich am 29. Juni mit der Gründung beschäftigen. Die Studentenschaft wirft den drei Verbänden Zentralrat der Muslime, Islamische Föderation und Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands vor, extrem problematische Auffassungen zu vertreten, wie etwa die Ablehnung von Homosexuellen. Diese Bedenken seien von der Universitätsleitung einfach nicht gehört worden, hieß es. dpa/nd