Magdeburg. Sachsen-Anhalts Getreidebauern müssen in diesem Jahr absehbar massive Ertragseinbußen hinnehmen. »Es ist lokal sehr unterschiedlich, aber gemeldet werden Ertragsrückgänge von 20 bis 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr«, sagte Christian Apprecht, Sprecher des Landesbauernverbands Sachsen-Anhalt, der dpa. In manchen Landstrichen habe die lang anhaltende Trockenheit sogar zu Totalausfällen der Ernte bei der Wintergerste geführt. Bauernverband und Deutscher Bauernbund haben die Politik bereits aufgefordert, »landwirtschaftlichen Betrieben zu helfen, die unverschuldet in eine existenzbedrohende Lage gekommen sind«. dpa/nd